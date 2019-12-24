Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях, мокром снеге и гололеде
Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 25 декабря и чего ожидать к выходным, передает Еспресо.TV.
"Сейчас непростая ситуация наблюдается в некоторых районах Западной Украины, особенно в горах, ведь там выпадает дождь с мокрым снегом, а также из-за этого ограничено движение на некоторых автотрассах", - рассказывает Диденко.
По словам нашего синоптика, завтра в Украине в большинстве областей ожидается дождь.
"Температура воздуха еще будет достаточно высока, но в Карпатах и, порой, в Западной Украине дождь будет переходить в мокрый снег", - объясняет Наталья.
Она предупреждает о сложной ситуации на дорогах из-за появления гололеда и налипания мокрого снега.
К концу недели температура в Украине постепенно снижаться до минусовой. Ночью до -1 ..- 4, днем - около 0. В связи с понижением температуры воздуха и влажности, осадки будут выпадать в виде мокрого снега и снега.
"Снежная погода придет в остальные регионы 28-29 декабря.
В Киеве в среду дождь, температура около +5. Снег и мокрый снег прогнозируется также на 28-29 декабря", - рассказывает наш синоптик.
- Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря в Западной Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта на отдельных дорогах
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