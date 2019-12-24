Сумма в платежке за тепло должна снизиться на 30%, - Гончарук

24 декабря, 2019, 16:10

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение для уменьшения суммы в платежке за тепло на 30%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Так, от 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%", - написал Гончарук.

По словам премьер-министра, все соответствующие инструменты для проведения перерасчета сегодня Правительство предоставило местным властям.

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах ", - говорит он.

Гончарук подчеркнул, что суммы в платежке могут снизиться на 300-400 гривен уже в декабре.