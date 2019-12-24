Сумма в платежке за тепло должна снизиться на 30%, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Так, от 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%", - написал Гончарук.
По словам премьер-министра, все соответствующие инструменты для проведения перерасчета сегодня Правительство предоставило местным властям.
"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах ", - говорит он.
Гончарук подчеркнул, что суммы в платежке могут снизиться на 300-400 гривен уже в декабре.
- Ранее сообщалось, что Зеленский и Гончарук обещают с декабря снизить коммунальные тарифы на на 80-130 грн.
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