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Espreso.tvОбществоЗеленский и Гончарук обещают с декабря снизить коммунальные тарифы на на 80-130 грн

Зеленский и Гончарук обещают с декабря снизить коммунальные тарифы на на 80-130 грн


фото: pogliad.ua
В субботу, 30 ноября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное снижению тарифов на услуги отопления для бытовых потребителей

В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив. Об этом со ссылкой на страницу президента, где размещена видеозапись сегодняшнего обсуждения, передает Еспресо.TV .

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - подписал это видео Зеленский.

На совещании речь шла о том, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.

"Мы с ценой на газ справились. Для того, чтобы тариф на тепло тоже пошел вниз этой зимой, у нас есть очень короткий законопроект, который можно внести от президента как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. На эту зиму мы уже защитили потребителя от роста тарифов, так как традиционно он рос. Уже не будет расти ", - отметил Гончарук.

Со своей стороны Ковалив напомнила, что полномочия относительно пересчета тарифов у регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и необходимо проговорить также с НКРЕКПУ этот вопрос.

"Мы еще не проговорив с регулятором, сейчас хотим предлагать президенту внести закон, и еще непонятно, приведет ли он к уменьшению реального тарифа. Если регулятор нам тоже скажет, что ему это важно, то этот закон можно внести в рабочем режиме через депутатов. В нас идет сейчас, например, законопроект о НКРЕКПУ, который нам нужно до 1 января принять ", - пояснила она свою позицию по этому вопросу.

Гончарук на это указал, что вносил бы такой законопроект, который позволит снизить тарифы уже в платежках за декабрь, от президента, потому что Владимир Зеленский обещал, что тарифы будут уменьшаться.

Премьер убежден, что это можно осуществить "простым законопроектом".

"Мы говорим сейчас о сути идеи. У нас меньше цена на газ, в тарифе 80% цены на газ, все просто. Нужно сказать, что если цена ниже, то необходимо, чтобы тариф был ниже. Это можно сделать простым законопроектом, можно переписать , согласовать с регулятором, все ясно, "отхороводим", - отметил он.

Отвечая на вопрос Ковалив, на сколько снизится тариф на тепло, Гончарук сказал, что по прогнозу Кабмина на 80-130 грн, что составляет 10-15% от нынешнего показателя.

Подводя итог дискуссии, Зеленский подчеркнул:

"Самое главное - люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижения".

 

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