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Espreso.tvОбществоРФ имитировала ракетный удар по эсминцу ВМС США Ross, который зашел в Одессу, - ВСУ

РФ имитировала ракетный удар по эсминцу ВМС США Ross, который зашел в Одессу, - ВСУ

Российские бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) имитировали ракетный удар по эсминцу 6-го флота ВМС США USS Ross DDG71, который 24 декабря зашел в порт Одессы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, - ракетный эсминец США Ross , следовавший в порт Одесса", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.

"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции. Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", - добавили в ВСУ.

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