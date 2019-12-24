 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРакетный эсминец ВМС США Ross зашел в Одессу

Ракетный эсминец ВМС США Ross зашел в Одессу

Во вторник, 24 декабря, ракетный эсминец 6-го флота Военно-морских сил США USS Ross DDG71 зашел в порт Одессы

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"USS Ross прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО", - говорится в сообщении.

USS Ross уже не первый раз заходит в Одессу - в 2016 году он принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и несколько дней находился в украинском городе.

В этом году Ross две недели находился в главном морском порту Констанца (Румыния) и портовом комплексе Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать