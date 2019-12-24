Ракетный эсминец ВМС США Ross зашел в Одессу
24 декабря, 2019, 11:58
Во вторник, 24 декабря, ракетный эсминец 6-го флота Военно-морских сил США USS Ross DDG71 зашел в порт Одессы
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"USS Ross прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины с государствами-членами НАТО", - говорится в сообщении.
USS Ross уже не первый раз заходит в Одессу - в 2016 году он принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и несколько дней находился в украинском городе.
В этом году Ross две недели находился в главном морском порту Констанца (Румыния) и портовом комплексе Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.
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