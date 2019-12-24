Правительство запустило сервис проверки квитанций по коду - без бумажного экземпляра
Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.
"Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код. Сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги", - написал Дубилет.
Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.
"В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. В будущем этот сервис позволит легче запускать электронные сервисы. Будем работать вместе с Минцифрой", - добавил Дубилет.
Также он отметил, что Кабмин запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.
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Ранее Дубилет анонсировал сервис, который позволит избавиться от бумажных квитанций об оплате.
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