Правительство запустило сервис проверки квитанций по коду - без бумажного экземпляра

24 декабря, 2019, 12:18

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о запуске нового сервиса, который дает возможность проверять квитанции в электронной форме

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

"Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код. Сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги", - написал Дубилет.

Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

"В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. В будущем этот сервис позволит легче запускать электронные сервисы. Будем работать вместе с Минцифрой", - добавил Дубилет.

Также он отметил, что Кабмин запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.