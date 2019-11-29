"Показать номер чиновнику": Дубилет анонсировал сервис, который позволит избавиться от бумажных квитанций об оплате

29 ноября, 2019, 10:31

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о создании нового сервиса, призванного избавить граждан от необходимости предоставлять чиновникам бумажные квитанции об оплате

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале .

"Мы планируем запустить новый сервис. Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию Привата по номеру. Новый сервис будет работать по схожему образу, но для всех банков", - рассказал Дубилет .

Министр пояснил, что со специально созданной веб-страницы, к которой смогут подключиться украинские банки, пользователи смогут увидеть необходимую квитанцию после введения ее номера. Ее можно будет скачать с электронной цифровой подписью.

Таким образом пользователи смогут произвести платеж с карточки банка или получить номер квитанции и сразу показать ее чиновнику.

По словам Дубилет, этот сервис пригодится и бизнеса.

"Мы примем постановление, которым обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции", - добавил Дубилет.

Сервис планируют запустить в течение 1-3 месяцев.