Пелоси ответила на критику Трампом задержки суда в Сенате

24 декабря, 2019, 15:38

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отреагировала на критику президентом Дональдом Трампом задержки назначения прокуроров, которые должны дать старт судебному процессу в Сенате

По словам Пелоси, она не может назначить прокуроров, пока Сенат не утвердит регламент судебного разбирательства.

"Палата представителей может назначить прокуроров об импичменте, пока мы не узнаем, как Сенат организует весь процесс ...", - написала Пелоси в Twitter.

Спикер намекнула, что Трамп ведет нечестную игру, потому что блокирует показания свидетелей.

18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа. Против голосовали конгрессмены-республиканцы и несколько демократов.

Пелоси заявила, что может подождать с передачей статей на рассмотрение Сената и будет блокировать начало судебного процесса над Трампом в Верхней палате.

По мнению Пелоси, Сенат должен провести полноценное расследование против Трампа с привлечением новых свидетелей.

The House can not choose our impeachment managers until we know what sort of trial the Senate will conduct.



President Trump blocked his own witnesses and documents from the House, and from the American people, on phony complaints about the House process. What is his excuse now? - Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23 декабря 2019 г.

Трамп же, опираясь на республиканское большинство в Сенате, требует немедленной передачи дела на рассмотрение сенаторов.