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Espreso.tvМирПелоси ответила на критику Трампом задержки суда в Сенате

Пелоси ответила на критику Трампом задержки суда в Сенате


фото: reuters
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отреагировала на критику президентом Дональдом Трампом задержки назначения прокуроров, которые должны дать старт судебному процессу в Сенате

По словам Пелоси, она не может назначить прокуроров, пока Сенат не утвердит регламент судебного разбирательства.

"Палата представителей может назначить прокуроров об импичменте, пока мы не узнаем, как Сенат организует весь процесс ...", - написала Пелоси в Twitter.

Спикер намекнула, что Трамп ведет нечестную игру, потому что блокирует показания свидетелей.

18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа. Против голосовали конгрессмены-республиканцы и несколько демократов.

Пелоси заявила, что может подождать с передачей статей на рассмотрение Сената и будет блокировать начало судебного процесса над Трампом в Верхней палате.

По мнению Пелоси, Сенат должен провести полноценное расследование против Трампа с привлечением новых свидетелей.

Трамп же, опираясь на республиканское большинство в Сенате, требует немедленной передачи дела на рассмотрение сенаторов.

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