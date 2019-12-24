 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНардеп Беленюк напугал оппонентов огромным топором

Нардеп Беленюк напугал оппонентов огромным топором


фото: svoboda.org
Украинский борец и нардеп Жан Беленюк опубликовал свое фото с огромным деревянным топором

Об этом он сообщил в instagram.

Украинский борец Жан Беленюк, который является серебряным призером Олимпиады-2016, поделился с болельщиками ярким фото с тренировки.

"Когда тренер сказал, что следующий соперник будет "деревянный". На борцовском сленге это физически сильный, но закрепощенный спортсмен", - написал Беленюк в Instagram.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать