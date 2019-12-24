Нардеп Беленюк напугал оппонентов огромным топором

24 декабря, 2019, 13:55

Украинский борец и нардеп Жан Беленюк опубликовал свое фото с огромным деревянным топором

Об этом он сообщил в instagram.

Украинский борец Жан Беленюк, который является серебряным призером Олимпиады-2016, поделился с болельщиками ярким фото с тренировки.

"Когда тренер сказал, что следующий соперник будет "деревянный". На борцовском сленге это физически сильный, но закрепощенный спортсмен", - написал Беленюк в Instagram.

28-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.