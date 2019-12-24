Нацкомиссия завершила анбандлинг Нафтогаза

24 декабря, 2019, 15:32

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала Оператора ГТС Украины, тем самым завершив процедуру анбандлингу Нафтогаза

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое, как планируется, с 1 января 2020 начнет полноценно работать как новый оператор украинской ГТС.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.

"Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", - сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк во время заседания.