Нацкомиссия завершила анбандлинг Нафтогаза
24 декабря, 2019, 15:32
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала Оператора ГТС Украины, тем самым завершив процедуру анбандлингу Нафтогаза
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое, как планируется, с 1 января 2020 начнет полноценно работать как новый оператор украинской ГТС.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.
"Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", - сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк во время заседания.
- Секретариат Энергетического сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.
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