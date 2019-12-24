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Espreso.tvОбществоНацкомиссия завершила анбандлинг Нафтогаза

Нацкомиссия завершила анбандлинг Нафтогаза


фото: 24tv
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала Оператора ГТС Украины, тем самым завершив процедуру анбандлингу Нафтогаза

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое, как планируется, с 1 января 2020 начнет полноценно работать как новый оператор украинской ГТС.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.

"Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", - сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк во время заседания.

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