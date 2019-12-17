Оператор ГТС Украины получил сертификат ЕС
17 декабря, 2019, 18:57
Секретариат Энергетического сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте Энергетического сообщества, сообщает Hromadske .
Предоставление сертификации Европейским Энергетическим сообществом означает, что Украина провела анбандлинг Нафтогаза в соответствии с европейским законодательством.
То есть, отделение из Нафтогаза газотранспортной системы Украины отвечает всем требованиям.
"Как следствие, Оператор ГТС Украины будет функционировать как независимый оператор с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Энергетического сообщества.
Решение о сертификации Оператора ГТС приняли накануне анонсированного раунда трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину, которые состоятся 19 декабря в Берлине.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция