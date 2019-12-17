Оператор ГТС Украины получил сертификат ЕС

17 декабря, 2019, 18:57

Секретариат Энергетического сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Энергетического сообщества, сообщает Hromadske .

Предоставление сертификации Европейским Энергетическим сообществом означает, что Украина провела анбандлинг Нафтогаза в соответствии с европейским законодательством.

То есть, отделение из Нафтогаза газотранспортной системы Украины отвечает всем требованиям.

"Как следствие, Оператор ГТС Украины будет функционировать как независимый оператор с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Энергетического сообщества.

Решение о сертификации Оператора ГТС приняли накануне анонсированного раунда трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину, которые состоятся 19 декабря в Берлине.