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Espreso.tvОбществоОператор ГТС Украины получил сертификат ЕС

Оператор ГТС Украины получил сертификат ЕС

Секретариат Энергетического сообщества одобрил выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Энергетического сообщества, сообщает Hromadske .

Предоставление сертификации Европейским Энергетическим сообществом означает, что Украина провела анбандлинг Нафтогаза в соответствии с европейским законодательством.

То есть, отделение из Нафтогаза газотранспортной системы Украины отвечает всем требованиям.

"Как следствие, Оператор ГТС Украины будет функционировать как независимый оператор с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении Энергетического сообщества.

Решение о сертификации Оператора ГТС приняли накануне анонсированного раунда трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину, которые состоятся 19 декабря в Берлине.

 

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