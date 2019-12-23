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Espreso.tvОбществоГривна укрепилась до нового рекордного показателя

Гривна укрепилась до нового рекордного показателя

НБУ установил курс гривны на 23 декабря на уровне 23,29 грн / $, 25,85 грн / евро и 3,73 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Последний раз курс гривны к доллару на таком уровне находился в конце 2015 - в начале 2016 года.

На наличном рынке 23 декабря по состоянию на 8:25, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 23,12, продают - по 23,17 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 23,10 до 23,15 грн / $, продажи - в пределах 23,15-23,24 грн / $.

В пьтницю, 20 декабря официальный валютный курс составлял 23,37 грн / $ и 25,99 грн / евро.

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