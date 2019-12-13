Противоречит божественному учению, - Епифаний о ЛГБТ

13 декабря, 2019, 17:49

Глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний сказал, что церковь не изменит своей позиции в отношении абортов и ЛГБТ

Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Мы уже высказывали свою позицию, возможно, не так громко и не так официально, но, конечно, что мы в дальнейшем дадим четкий ответ о том, что аборты делать недопустимо. Потому что аборт приравнивается к убийству. Неважно, на какой стадии беременности. но это уже человек. Человек не имеет права лишать другого человека жизни. Потому что жизнь - это дар Божий ", - сказал он.

Митрополит добавил, что ПЦУ скоро даст четкий ответ на вопрос об абортах.

Что касается ЛГБТ, то Епифаний отметил, что "это противоречит божественному учению".

"Если мы почитаем Библию, Новый Завет, то там категорически это запрещено. Мы считаем, что это грех. Мы не отвергаем людей, мы призываем к исправлению греховной жизни. Если человек движется и живет такой жизнью, он имеет право покаяться в том грехе, который он совершает. Потому что все грешные, и все приходят в Церковь для того, чтобы через покаяние получить прощение своих грехов от Бога. и поэтому мы все единодушны - и Церкви, и религиозные организации обращались неоднократно с общими заявлениями, что такие явления мы не поддерживаем и в будущем не поддержим", - заявил глава ПЦУ.