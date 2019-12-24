 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук заверил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий

Гончарук заверил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

По его словам, те, кто получает субсидию в течение этой зимы - ее не потеряют.

"Те, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий. Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать