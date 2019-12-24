Гончарук заверил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий

24 декабря, 2019, 22:14

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий

Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

По его словам, те, кто получает субсидию в течение этой зимы - ее не потеряют.

"Те, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий. Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.