Гончарук заверил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий
24 декабря, 2019, 22:14
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий
Об этом он заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .
По его словам, те, кто получает субсидию в течение этой зимы - ее не потеряют.
"Те, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий. Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.
- Как пояснили в Минсоцполитики, в большинстве случаев получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг более выгодно, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-