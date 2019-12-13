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Espreso.tvОбществоСубсидия на коммуналку в среднем на 30% выгоднее льготы, - Минсоцполитики

Субсидия на коммуналку в среднем на 30% выгоднее льготы, - Минсоцполитики


фото: slovoidilo
В большинстве случаев получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг более выгодно, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга, передает Укринформ.

"Сейчас завершено начисление за ноябрь. Мы промежуточные результаты. И собственно, сегодня происходит процедура выплаты субсидий и льгот, в частности, в наличной форме. Если говорить о количественных показателях, то можем сказать, что средний размер льготы в ноябре составил почти 800 грн на одного льготника. Если говорим о получателях субсидий, то это почти 1200 грн в одну семью, которая получает соответственно субсидию. Таким образом, можем сказать, что в большинстве случаев получать субсидию более выгодно и размер социальной поддержки больше", - сказал Музыченко.

Он пояснил, что это прежде всего связано с тем, что "основная масса получателей льгот имеет достаточно невысокий процент скидки, то есть это примерно 25-50%".

 

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