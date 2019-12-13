Субсидия на коммуналку в среднем на 30% выгоднее льготы, - Минсоцполитики
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга, передает Укринформ.
"Сейчас завершено начисление за ноябрь. Мы промежуточные результаты. И собственно, сегодня происходит процедура выплаты субсидий и льгот, в частности, в наличной форме. Если говорить о количественных показателях, то можем сказать, что средний размер льготы в ноябре составил почти 800 грн на одного льготника. Если говорим о получателях субсидий, то это почти 1200 грн в одну семью, которая получает соответственно субсидию. Таким образом, можем сказать, что в большинстве случаев получать субсидию более выгодно и размер социальной поддержки больше", - сказал Музыченко.
Он пояснил, что это прежде всего связано с тем, что "основная масса получателей льгот имеет достаточно невысокий процент скидки, то есть это примерно 25-50%".
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