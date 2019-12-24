Гаражи и базы отдыха: Укрпочта начинает продажи активов

24 декабря, 2019, 09:21

Госпредприятие "Укрпочта" начинает продажу активов - на первом этапе будет продавать 800 объектов общей площадью более 100 тысяч кв. м

Об этом сообщил в Facebook руководитель Укрпочты Игорь Смилянский.

"Начинаем процесс продажи активов. Укрпочта на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч кв. м. Это то, что не используется в повседневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д.", - написал Смилянский.

Чиновник отметил, что для оценки стоимости активов Укрпочта привлечет независимых оценщиков - их оценка станет стартовой ценой на аукционе.

"Привлечем мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца и никто не смог нас обвинить в продаже дешево и кому-то "особому", - добавил Смилянский.