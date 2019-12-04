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Espreso.tvОбществоВпервые за 15 лет: правительство повысило тарифы Укрпочты на доставку пенсий

Впервые за 15 лет: правительство повысило тарифы Укрпочты на доставку пенсий


фото: tsn
Кабинет министров Украины принял решение повысить тариф на доставку пенсий через отделения Укрпочты и почтальонов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, повышение тарифов произошло впервые за последние 15 лет и позволит обеспечить получение пенсий для около 4 млн украинском в городах и селах.

"Новые фиксированные тарифы позволят Укрпочте содержать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 млн украинцев", - отметил министр.

Так, с 1 января 2020 года тариф на доставку пенсии через Укрпочту жителям городов составит 1,15% от суммы выплаты, а для жителей сел - 2,3%.

"Но не стоит забывать, что Укрпочта - большая инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех", - сообщил Криклий.

 

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