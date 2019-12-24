Больше никаких гифок - в Twitter прекратили поддержку функции GIF-формата

24 декабря, 2019, 15:25

В соцсети объясняют прекращение поддержки функции "заботой" о людях с эпилепсией, ведь файлы АPNG содержат мигающие анимированные изображение

Об этом сообщили на главной странице соцсети Twitter разработчики.

"Мы хотим, чтобы все имели безопасный опыт пользования Twitter. Анимированные файлы PNG очень интересны, однако они не соответствуют нашим настройкой по автозапуска. Именно поэтому мы удаляем функцию, которая их добавляет к твитам", - пишут разработчики.

В компании Twitter добавили, что такой шаг был сделан для повышения безопасности пользователей с эпилепсией, ведь файлы АPNG содержат мигающие анимированные зоображення.

Ранее в компании заявили, что нашли баг, который позволял пользователям добавлять к твитам несколько анимированных файлов PNG одновременно. Несмотря на то, что сам баг был исправлен позже, в соцсети решили все равно удалить эту функцию полностью.

Новость уже вызвала волну протестов пользователей: пользователи утверждают, что удаление гифок, которые использовались как аргумент в политических спорах является ничем иным, как наступлением на свободу слова.