Twitter будет удалять неактивные профили, в которые пользователи не заходили более полугода

27 ноября, 2019, 15:22

Twitter начнет удалять неактивные профили в соцсети, в которые не заходили в течение шести месяцев и более

Об этом пишет The Verge.

Компания рассылает письма владельцам неактивных профилей с предупреждением, что нужно войти в аккаунт до 11 декабря, иначе его удалят, а имена профилей станут снова доступными при регистрации.

Прес-секретарь Twitter рассказал, что аккаунты будут удалять с 12 декабря в течение нескольких месяцев.