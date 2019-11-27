Twitter будет удалять неактивные профили, в которые пользователи не заходили более полугода
27 ноября, 2019, 15:22
Twitter начнет удалять неактивные профили в соцсети, в которые не заходили в течение шести месяцев и более
Об этом пишет The Verge.
Компания рассылает письма владельцам неактивных профилей с предупреждением, что нужно войти в аккаунт до 11 декабря, иначе его удалят, а имена профилей станут снова доступными при регистрации.
Прес-секретарь Twitter рассказал, что аккаунты будут удалять с 12 декабря в течение нескольких месяцев.
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