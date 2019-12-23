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Espreso.tvОбществоЗарплаты шахтерам: казначейство перечислило 322 млн грн

Зарплаты шахтерам: казначейство перечислило 322 млн грн


фото: dyvys.info
В понедельник, 23 декабря, Государственная казначейская служба Украины перечислила 322, 6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам

Об этом написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

"Казначейство уже перечислило 322, 6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря ", - написал Гончарук.

Как сообщали СМИ, 17 декабря Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходы развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенций на социально-экономическое развитие.

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