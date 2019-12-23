Зарплаты шахтерам: казначейство перечислило 322 млн грн
Об этом написал премьер-министр в своем Telegram-канале.
"Казначейство уже перечислило 322, 6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря ", - написал Гончарук.
Как сообщали СМИ, 17 декабря Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходы развития, на ремонт и строительство и тому подобное.
Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенций на социально-экономическое развитие.
-
Маркарова сообщила о ряде причин, по которым произошло недовыполнение доходной части бюджета в текущем году.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-