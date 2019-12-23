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Espreso.tvОбществоИнициатива об отмене взаимных санкций должна исходить от Украины, - Медведев

Инициатива об отмене взаимных санкций должна исходить от Украины, - Медведев

Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если та инициирует процесс

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина.

По его словам, инициатива об отмене санкций должна быть от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - отметил Медведев.

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