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Espreso.tvОбществоРФ расширила санкции против Украины

РФ расширила санкции против Украины


фото: zaxid.net
Россия добавила в санкционный список 9 граждан Украины

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, передает Еспресо.TV.

В частности, в санкционный список включили экс-руководителя одесской полиции Владимира Босенко, председателя фракции партии "Доверяй делам" в горсовете Одессы Олега Брындака, депутата Одесского городского совета VII созыва от партии "Доверяй делам" Александра Иваницкого.

В то же время из списка исключены пункты №36 и №201. В санкционный список РФ от 25 декабря 2018 г. под этими номерами числились экс-глава правления канала "Интер", гендиректор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и экс-нардеп- "регионал" Юлий Иоффе. Всего в списке было 567 человек и 75 организаций.

Кроме того, РФ расширила эмбарго на украинские товары - кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других товаров медицинского назначения, радиаторы и котлы центрального отопления, составляющие жидкостных насосов.

В то же время Россия запретила экспорт в Украину макулатуры.

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