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Espreso.tvМирРекордное наводнение в Венеции: власть планирует перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко

Рекордное наводнение в Венеции: власть планирует перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко


фото: reuters
В результате нового наводнения в Венеции закрыли центральную площадь Святого Марка

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на мэра города Луиджи Бругнаро.

"Бругнаро решил закрыть площадь Святого Марка. Из-за нового наводнение в городе ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что в пятницу уровень воды в Венеции снизился, местные власти предупредили, что он снова может повыситься до 160 сантиметров.

Ранее итальянский правительство объявило введения чрезвычайного положения в пострадавших от наводнения районах провинции Венето, в частности в Венеции.

Как сообщалось, горсовет Венеции призвал правительство Италии объявить чрезвычайное положение в городе из-за разрушительное наводнение. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.

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