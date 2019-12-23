В Украине создадут архив репрессивных органов по 550 млн грн, - Дробович
Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Института национальной памяти Украины Антон Дробович, передает Еспресо.TV .
"На следующий год заложено 50 млн, общая стоимость создания архива 550 млн грн - 19 тыс. кв. Сейчас есть выделено помещение. Оно имеет около 10 тыс. м кв., Но затем будет увеличена до 19 тыс. кв", - сказал Дробович.
Председатель УИНП отметил, что украинский архив репрессивных органов будет крупнейшим в Европе.
"Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе. И я хочу подчеркнуть, что у нас чуть ли не самое либеральное законодательство о доступе к репрессивным материалов в Европе. Мы продолжим эту работу, потому что это сердцевина и важная часть декоммунизации, так как это доступ к материалам о преступлениях коммунистического режима ", - добавил Дробович.
Кроме того, глава УИНП назвал главные приоритеты в своей работе - декоммунизации и признание на международном уровне Голодомора актом геноцида относительно украинцев.
- Напомним, ранее экс-глава УИНП Владимир Вятрович заявил , что за время декоммунизации в Украине рассекретили 120 км архивов.
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