В Украине создадут архив репрессивных органов по 550 млн грн, - Дробович

23 декабря, 2019, 13:30

В Украине появится архив репрессивных органов, на создание которого потратят всего 550 млн грн

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Института национальной памяти Украины Антон Дробович, передает Еспресо.TV .

"На следующий год заложено 50 млн, общая стоимость создания архива 550 млн грн - 19 тыс. кв. Сейчас есть выделено помещение. Оно имеет около 10 тыс. м кв., Но затем будет увеличена до 19 тыс. кв", - сказал Дробович.

Председатель УИНП отметил, что украинский архив репрессивных органов будет крупнейшим в Европе.

"Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе. И я хочу подчеркнуть, что у нас чуть ли не самое либеральное законодательство о доступе к репрессивным материалов в Европе. Мы продолжим эту работу, потому что это сердцевина и важная часть декоммунизации, так как это доступ к материалам о преступлениях коммунистического режима ", - добавил Дробович.

Кроме того, глава УИНП назвал главные приоритеты в своей работе - декоммунизации и признание на международном уровне Голодомора актом геноцида относительно украинцев.