В Украине рассекречены 120 км советских архивов, - Вятрович

15 декабря, 2019, 14:33

Во время декоммунизации гриф "Секретно" снят с документов времен Украинской ССР общим объемом в 120 км

Об этом бывший глава Украинского института национальной памяти (УИНП), а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович рассказал в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, вышедшей 14 декабря 2019 года на телеканале Еспресо.TV.

"В Европе архивы сейчас измеряются километрами. Так вот у нас 120, кажется, километров архивов коммунистических спецслужб. Благодаря закону, который мы разработали и который был принят парламентом в 2015 году, все эти документы сейчас доступны. Но доступность не означает, что мы их мгновенно увидели, изучили, потому что это огромные объемы документов, это миллионы дел и, очевидно, что требуется время для их обработки", - заявил историк.

При этом он отметил, что до сих пор "никто точно не знает что именно в этих архивах".

"Эта работа только начинается. Мы только начинаем изучать и понимать сами потенциал этих архивов. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто интересуется, собственно, этим советским прошлым. Нет никаких ограничений - имеете ли вы историческую специальность, не имеете, или являетесь ли вы гражданином Украины, не являетесь гражданином Украины, каждый из вас имеет возможность поработать с этими архивами и обнаружить что-то новое", - отметил Вятрович.