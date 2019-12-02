В Канаде из-за снегопада столкнулись почти 40 автомобилей, есть погибшие
2 декабря, 2019, 15:48
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В результате столкновения 40 автомобилей из-за непогоды в провинции Онтарио погиб один человек, еще до 20 человек пострадали
Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местную полицию.
"Один человек погиб в результате масштабного столкновения автомобилей на автобане у Кингстона в воскресенье после обеда", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, речь идет о столкновении до 40 автомобилей.
Как сообщили в госпитале Кингстона, к ним прибыло около 20 человек с незначительными травмами.
Известно, что авария в Онтарио произошла на фоне непогоды и предупреждения о снегопадах в регионе.
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