В Канаде из-за снегопада столкнулись почти 40 автомобилей, есть погибшие

2 декабря, 2019, 15:48

В результате столкновения 40 автомобилей из-за непогоды в провинции Онтарио погиб один человек, еще до 20 человек пострадали

Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местную полицию.



"Один человек погиб в результате масштабного столкновения автомобилей на автобане у Кингстона в воскресенье после обеда", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, речь идет о столкновении до 40 автомобилей.



Как сообщили в госпитале Кингстона, к ним прибыло около 20 человек с незначительными травмами.

Известно, что авария в Онтарио произошла на фоне непогоды и предупреждения о снегопадах в регионе.