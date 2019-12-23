 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Париже протестующие подрались с полицией

В Париже протестующие подрались с полицией

В понедельник, на 19-й день общенациональной забастовки во Франции, участники акции протеста подрались с полицией возле Лионского вокзала в Париже

Об этом сообщает The Guardian.

"Французские бастующие железнодорожники столкнулись с полицией в Париже после проведения демонстрации против пенсионной реформы, несмотря на призыв Эммануэля Макрона к заключению Рождественского перемирия", - говорится в сообщении.

Сотни профсоюзных деятелей и протестующих собрались утром возле станции Гаре де Лион, которой пользуются пассажиры железной дороги, которые едут на юг в отпуск или на горнолыжные курорты в Альпы, из-за протестов около половина поездов на 23 и 24 декабря была отменена.

Некоторые бастующие выступали с речами, отрицая предложенные правительством изменения в пенсионную систему и пообещали продолжать бастовать на Рождество и Новый год.

Большинство профсоюзов и железнодорожников проигнорировали просьбу французского президента о рождественской паузе в забастовке.

Как сообщалось, две недели забастовок против запланированной правительством пенсионной реформы вызвали хаос во Франции.

В частности, в субботу работала только половина от обычного количества скоростных поездов, а половина станций метро в Париже были закрыты. Сотни авиарейсов отменены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

23 декабря, 2019 понедельник

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать