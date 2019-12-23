В Париже протестующие подрались с полицией
Об этом сообщает The Guardian.
"Французские бастующие железнодорожники столкнулись с полицией в Париже после проведения демонстрации против пенсионной реформы, несмотря на призыв Эммануэля Макрона к заключению Рождественского перемирия", - говорится в сообщении.
Сотни профсоюзных деятелей и протестующих собрались утром возле станции Гаре де Лион, которой пользуются пассажиры железной дороги, которые едут на юг в отпуск или на горнолыжные курорты в Альпы, из-за протестов около половина поездов на 23 и 24 декабря была отменена.
Некоторые бастующие выступали с речами, отрицая предложенные правительством изменения в пенсионную систему и пообещали продолжать бастовать на Рождество и Новый год.
Большинство профсоюзов и железнодорожников проигнорировали просьбу французского президента о рождественской паузе в забастовке.
Как сообщалось, две недели забастовок против запланированной правительством пенсионной реформы вызвали хаос во Франции.
В частности, в субботу работала только половина от обычного количества скоростных поездов, а половина станций метро в Париже были закрыты. Сотни авиарейсов отменены.
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