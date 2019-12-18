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Espreso.tvОбществоСтолкновения с полицией и транспортный хаос: во Франции сотни тысяч людей вновь вышли на улицы

Столкновения с полицией и транспортный хаос: во Франции сотни тысяч людей вновь вышли на улицы


фото: reuters
Во Франции накануне прошли масштабные митинги против пенсионной реформы

По данным МВД страны, в Париже на акцию вышло 76 тысяч человек, сообщает DW.

В то же время профсоюз Всеобщая конфедерация труда сообщила о 350 000 демонстрантов в Париже и 1,8 миллиона по всей стране.

К вечеру в столице Франции начались столкновения между полицией и демонстрантами, правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протесты привели к транспортному хаосу, были закрыты почти все линии метро, работали лишь 20% пригородных поездов.

В Париже также были закрыты школы и многие музеи.

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются около двух недель . Она предусматривает отмену возможности раннего выхода на пенсию уже с 50 лет для ряда категорий работников. Планируется также, что пенсии в дальнейшем будут начислять по системе пунктов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда.

Позже правительство пошло на значительные уступки, чтобы изменения коснулись меньшего числа граждан, чем планировалось ранее. Новые правила будут распространяться только на граждан, родившихся в 1975 году и позже.

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