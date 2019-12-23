В Нафтогазе признали, что существует риск отказа России от транзита
Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Общественное.
"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск ", - сказал он.
Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск.
"И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло ", - отметил представитель Нафтогаза.
Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.
"Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге", - резюмировал Витренко.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до 29 декабря.
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