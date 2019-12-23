В больнице Днепра умер ветеран АТО и боец ООС Александр "Талиб" Баранов
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 53-й ОМБр.
"На 55 году жизни остановилось сердце защитника Украины, младшего сержанта Баранова Александра Анатольевича" Талиба ". Врачи неделю боролись за жизнь воина, и он так и не пришел в себя после инсульта. Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле ", - говорится в сообщении.
Александр Баранов родился 22 июня 1965 года в Мариуполе Донецкой области, где и проживал. Он участвовал в войне в Афганистане в 1984-1986 годах, после чего служил в милиции, работал на гражданской работе. Когда началась российская агрессия, Александр Баранов заявил по свой гражданский долг перед Украиной и ушел на фронт. С 2015 служил в 3-й роте 1-го батальона 53-й ОМБр.
"В своем подразделении Талиб был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором, настоящим воином, защитником, боевым товарищем! Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу", - рассказали в бригаде.
У Александра Баранова остались жена, четверо детей и шесть внуков.
Прощание с воином запланировано в Мариуполе 12:00 понедельника, 23 декабря.
- Напомним, в воскресенье, 22 декабря, на Донбассе погиб боец ООС, еще один был ранен.
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