Сутки на Донбассе: погиб боец ООС, еще один ранен

23 декабря, 2019, 07:22

В воскресенье, 22 декабря, российские оккупанты на Донбассе 8 раз обстреляли украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы рядом с Песками из стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли неподалеку Крымского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

В течение суток 22 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.