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Espreso.tvОбществоТКГ согласовала обмен пленными до конца года, - представитель РФ

ТКГ согласовала обмен пленными до конца года, - представитель РФ

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных в формате "всех установленных на всех установленных"

Об этом сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - сказал он.

Так называемая омбудсмен "ДНР" также подтвердила эту договоренность. По ее словам, сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и даты.

  • Сегодня состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы, во время которой должны согласовать списки для обмена пленными с террористами ОРДЛО.
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