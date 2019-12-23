ТКГ согласовала обмен пленными до конца года, - представитель РФ
23 декабря, 2019, 16:57
Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных в формате "всех установленных на всех установленных"
Об этом сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.
"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - сказал он.
Так называемая омбудсмен "ДНР" также подтвердила эту договоренность. По ее словам, сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и даты.
- Сегодня состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы, во время которой должны согласовать списки для обмена пленными с террористами ОРДЛО.
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