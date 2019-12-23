С начала работы Рады выявлено 45 случаев "кнопкодавства", - движение "Честно"

23 декабря, 2019, 19:54

По меньшей мере 15 нардепов "кнопкодавили" 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году

Такое количество нарушений зафиксировало движение "Честно" и другие журналисты.

Кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства.

Больше всего фактов неличного голосования зафиксировано по нардепами фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Четыре нардепа-мажоритарщика новосозданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, которого Движение первого поймало на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва.

В частности, нардепы кнопкодавили за такие законопроекты:

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 - "О Государственном бюро расследований";

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2299 - по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;

Семь фактов во время различных голосований за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;

Два факта при различных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;

По одному факту за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях".