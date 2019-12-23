Россияне опровергли подписание контракта на прямые поставки газа в Украину

23 декабря, 2019, 17:34

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона заключила контракты для прямых поставок газа в Украину

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того как все вопросы (связанные с транзитом) будет урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается" буря в стакане "по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, кроме договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.