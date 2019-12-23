Россияне опровергли подписание контракта на прямые поставки газа в Украину
23 декабря, 2019, 17:34
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона заключила контракты для прямых поставок газа в Украину
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того как все вопросы (связанные с транзитом) будет урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак.
Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается" буря в стакане "по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".
"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, кроме договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.
- Ранее Козак заявил, что размер платы "Газпрома" за транзит газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-