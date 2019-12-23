Цена на транзит газа для "Газпрома" будет неизменной в течение пяти лет, - вице-премьер РФ
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы договорились и зафиксировали в протоколах размер платы "Газпрома" за предоставление этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным на все 5 лет", - доложил Козак.
Он добавил, что все риски по тарифам будут принадлежать "Нафтогазу".
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если украинской стороной в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до 29 декабря.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-