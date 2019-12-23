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Espreso.tvОбществоЦена на транзит газа для "Газпрома" будет неизменной в течение пяти лет, - вице-премьер РФ

Цена на транзит газа для "Газпрома" будет неизменной в течение пяти лет, - вице-премьер РФ


фото: reuters
Размер платы "Газпрома" за транзит газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились и зафиксировали в протоколах размер платы "Газпрома" за предоставление этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным на все 5 лет", - доложил Козак.

Он добавил, что все риски по тарифам будут принадлежать "Нафтогазу".

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если украинской стороной в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до 29 декабря.
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