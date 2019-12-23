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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены на газ

"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок для принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены с 24 декабря по 30 декабря 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Для удобства бытовых потребителей НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря до 30 декабря", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональных сбытовых компаний. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту.

Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.

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