"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены на газ

23 декабря, 2019, 20:12

НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок для принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены с 24 декабря по 30 декабря 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Для удобства бытовых потребителей НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря до 30 декабря", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональных сбытовых компаний. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту.

Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.