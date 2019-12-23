"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены на газ
23 декабря, 2019, 20:12
НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок для принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены с 24 декабря по 30 декабря 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Для удобства бытовых потребителей НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря до 30 декабря", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональных сбытовых компаний. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту.
Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря.
- Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" на 13% снизил уровень цен на газ для населения на декабрь 2019 года.
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