Нафтогаз снизил цены на газ для населения в декабре на 13%
10 декабря, 2019, 14:33
НАК "Нафтогаз Украины" на 13% снизил уровень цен на газ для населения на декабрь 2019 года
Об этом сообщили в пресс-служба компании.
Таким образом, тысяча кубометров газа будет стоить потребителям 4277 гривень (без учета расходов на транспортировку этого газа, налога на добавленную стоимость и наценок газосбытовых компаний).
"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа", - сообщили в Нафтогазе.
В компании пояснили, что такая ситуация с ценами на газ произошла из-за того, что компании, которые растаможивали газ в ноябре, заявляли, что стоимость его растаможки низкая.
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