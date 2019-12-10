Нафтогаз снизил цены на газ для населения в декабре на 13%

10 декабря, 2019, 14:33

НАК "Нафтогаз Украины" на 13% снизил уровень цен на газ для населения на декабрь 2019 года

Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Таким образом, тысяча кубометров газа будет стоить потребителям 4277 гривень (без учета расходов на транспортировку этого газа, налога на добавленную стоимость и наценок газосбытовых компаний).

"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа", - сообщили в Нафтогазе.

В компании пояснили, что такая ситуация с ценами на газ произошла из-за того, что компании, которые растаможивали газ в ноябре, заявляли, что стоимость его растаможки низкая.