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Espreso.tvОбществоПоспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин, - Заря

Поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин, - Заря

Риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны, считает Заря

Об этом написал в Facebook представитель Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

Он прокомментировал споры по вопросу о дате празднования Рождества и возможном переходе ПЦУ на новоюлианский календарь.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал Заря.

По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Напомним, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза: 25 декабря и 7 января.

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