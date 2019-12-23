Поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин, - Заря
Об этом написал в Facebook представитель Православной церкви Украины Евстратий Зоря.
Он прокомментировал споры по вопросу о дате празднования Рождества и возможном переходе ПЦУ на новоюлианский календарь.
"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал Заря.
По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.
Напомним, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза: 25 декабря и 7 января.
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