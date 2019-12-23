На Луганщине произошел пожар в психоневрологическом интернате: 4 человека погибли, еще 4 - исчезли, 3 - пострадали

23 декабря, 2019, 08:02

В воскресенье, 22 декабря, в с. Будковка Старобельского района Луганской области произошел пожар в областном психоневрологическом интернате

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 21:09. По данным правоохранителей, возгорание возникло в одной из палат первого корпуса.

В результате пожара погибли 4 подопечных заведения, еще 3 получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Кроме того, по данным областного управления ГСЧС, местонахождение еще четырех человек неизвестно, их сейчас разыскивает полиция.

Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55. В областном управлении ДСНС отметили, что горело около 100 кв. м. Пожарные получили сообщение о возгорании раньше полицейских - в 20:40.