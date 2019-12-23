Мы будем висеть на газовом крючке снова, - Огрызко

23 декабря, 2019, 21:00

Дипломат Владимир Оргызко прокомментировал новые газовые договоренности по транзиту газа по территории Украины

Свое мнение он озвучил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Мы увидели лишь протокол, мы не увидели еще контрактов, не увидели тех окончательных документов, которые дадут нам полную информацию. Но из того, что написано в протоколе и то, что скорее всего будет переписано в контракт. Я, учитывая опыт работы с РФ, могу сказать, что мы приближаемся к подписанию Будапештского меморандума по газу, потому что то, каким образом прописаны обязательства сторон, то получается так, что в основном мы обязаны, об обязанностях РФ ничего нет, о тех вещах, которые бы нас должны волновать в первую очередь ", - сказал Огрызко

Он сказал, что в таких случаях, зная "партнера", надо все прописывать до последней запятой.

"Это пока первый проект, оно возможно может быть трансформировано в положения контракта в совершенно другой редакции. А следовательно это означает, что мы будем висеть на газовом крючке снова и мы будем наступать на те же грабли, которые мы имели в 2009 году, когда оказались в газовой зависимости и это при том, что на этот раз мы имели все козырные тузы в кармане ", - отметил дипломат.