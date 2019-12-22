22 декабря, 2019, 20:20

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Сегодня украинские и российские СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности. Это - вопрос национальной безопасности ", - сказал Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ.

"Европейская Солидарность будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те" красные линии ", о которых громко предупреждали люди накануне Нормандской встречи", - заявил Порошенко.