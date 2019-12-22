Власть перешла "красные линии", - Порошенко о прямых поставках российского газа в Украину
Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".
"Сегодня украинские и российские СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности. Это - вопрос национальной безопасности ", - сказал Порошенко.
По его словам, "Европейская солидарность" будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ.
"Европейская Солидарность будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те" красные линии ", о которых громко предупреждали люди накануне Нормандской встречи", - заявил Порошенко.
- Напомним, 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что новое газовое соглашение не предусматривает прямых поставок в Украину российского газа.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция