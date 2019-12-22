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Espreso.tvОбществоВласть перешла "красные линии", - Порошенко о прямых поставках российского газа в Украину

Власть перешла "красные линии", - Порошенко о прямых поставках российского газа в Украину


фото: prm.ua
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть пересекла "красные линии", когда согласилась на прямые поставки российского газа в Украину

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Сегодня украинские и российские СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими. Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности. Это - вопрос национальной безопасности ", - сказал Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ.

"Европейская Солидарность будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, которые являются результатом тайных переговоров в Париже. Власть перешла в этом смысле те" красные линии ", о которых громко предупреждали люди накануне Нормандской встречи", - заявил Порошенко.

  • Напомним, 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что новое газовое соглашение не предусматривает прямых поставок в Украину российского газа.
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