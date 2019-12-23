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Espreso.tvОбществоМН17: Россия готова предоставить информацию о катастрофе, - представитель РФ при ЕС

МН17: Россия готова предоставить информацию о катастрофе, - представитель РФ при ЕС

Россия готова предоставить информацию, которой владеет, о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов российского государственного агентства ТАСС.

"Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - сказал Чижов.

Ранее правительство Нидерландов попросил Россию о сотрудничестве в расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году.

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