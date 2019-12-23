Фамилии Ватутина нет в списках по декоммунизации, - Дробович о памятнике советскому генералу в Киеве

23 декабря, 2019, 12:52

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а могила

Об этом на пресс-конференции заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Еспресо.TV .

"Фамилии Ватутина нет в списке на декоммунизации, но даже если бы она там была, существует исключение по могил, поэтому памятник не может быть демонтирован", - рассказал Дробович.

По его словам, сейчас изучается мнение родственников Ватутина на этот счет, проживающих не в Украине.