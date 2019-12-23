Фамилии Ватутина нет в списках по декоммунизации, - Дробович о памятнике советскому генералу в Киеве
23 декабря, 2019, 12:52
Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а могила
Об этом на пресс-конференции заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Еспресо.TV .
"Фамилии Ватутина нет в списке на декоммунизации, но даже если бы она там была, существует исключение по могил, поэтому памятник не может быть демонтирован", - рассказал Дробович.
По его словам, сейчас изучается мнение родственников Ватутина на этот счет, проживающих не в Украине.
- Также Дробович заявил , что проспект в Харькове, переименованном в честь генерала Петра Григоренко, не может носить имя маршала Георгия Жукова в связи с декоммунизацией.
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