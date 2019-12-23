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Espreso.tvОбщество"Жуков точно не может быть": Дробович о названии проспекта в Харькове

"Жуков точно не может быть": Дробович о названии проспекта в Харькове

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове, переименован в честь генерала Петра Григоренко, не может носить имя маршала Георгия Жукова в связи с декоммунизацией

Об этом Дробович сказал на пресс-конференции в пресс-центре Кабинета министров Украины, передает Еспресо.TV .

"Жуков точно не может быть, потому что он подпадает под декомунизацию.Я очень надеюсь, что с этим не будет проблем в Харков и, все же, органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос", - сказал Дробович.

Председатель УИНП также высказал мнение, что проспект должен называться именно именем Григоренко.

"Григоренко. Точка", - подытожил Дробович.

  • Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
  • 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловала в Верховном суде переименование проспекта.
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