"Жуков точно не может быть": Дробович о названии проспекта в Харькове

23 декабря, 2019, 12:33

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове, переименован в честь генерала Петра Григоренко, не может носить имя маршала Георгия Жукова в связи с декоммунизацией

Об этом Дробович сказал на пресс-конференции в пресс-центре Кабинета министров Украины, передает Еспресо.TV .

"Жуков точно не может быть, потому что он подпадает под декомунизацию.Я очень надеюсь, что с этим не будет проблем в Харков и, все же, органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос", - сказал Дробович.

Председатель УИНП также высказал мнение, что проспект должен называться именно именем Григоренко.

"Григоренко. Точка", - подытожил Дробович.