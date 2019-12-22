В одесской 9-этажке рванул самогонный аппарат, есть пострадавшие
22 декабря, 2019, 08:46
В Одессе в субботу, 21 декабря 2019 года, в одном из помещений в 9-этажном жилом доме на улице Архитекторской взорвался самогонный аппарат
Вызов в Службу спасения "101" поступил в 13:47. Прибывшие на место спасатели установили, что на 8 этаже произошел взрыв без последующего горения - взорвался самогонный аппарат, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Думская.net .
Хозяева квартиры получили термические ожоги.
Пострадавших передали бригаде скорой помощи.
- Напомним, президентская партия "Слуга народа" предлагает узаконить самогоноварение .
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