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Espreso.tvОбществоВ одесской 9-этажке рванул самогонный аппарат, есть пострадавшие

В одесской 9-этажке рванул самогонный аппарат, есть пострадавшие

В Одессе в субботу, 21 декабря 2019 года, в одном из помещений в 9-этажном жилом доме на улице Архитекторской взорвался самогонный аппарат

Вызов в Службу спасения "101" поступил в 13:47. Прибывшие на место спасатели установили, что на 8 этаже произошел взрыв без последующего горения - взорвался самогонный аппарат, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Думская.net .

Хозяева квартиры получили термические ожоги.

Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

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