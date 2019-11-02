 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предлагает узаконить самогоноварение

"Слуга народа" предлагает узаконить самогоноварение


фото: zhzh.info
Ряд депутатов парламентской фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение

Ведомости о регистрации соответствующего законопроекта уже есть на сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Авторами законопроекту № 2371, зарегистрированного 1 ноября 2019 года, являются нардепы от "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

При этом текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать