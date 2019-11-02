"Слуга народа" предлагает узаконить самогоноварение
2 ноября, 2019, 13:51
Ряд депутатов парламентской фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение
Ведомости о регистрации соответствующего законопроекта уже есть на сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
Авторами законопроекту № 2371, зарегистрированного 1 ноября 2019 года, являются нардепы от "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.
При этом текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
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