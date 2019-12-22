Трамп заблокировал военную помощь Украине через час после разговора с Зеленским - Bloomberg

22 декабря, 2019, 15:15

Военная помощь Украине была заблокирована через час после разговора главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Укринформ.

По данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом примерно через час после разговора с Владимиром Зеленским в конце июля.

Кроме того, документы свидетельствуют, что Трамп за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине. Тогда на запрос Трампа, Департамент бюджета и управления сделал запрос у Пентагона о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.