Администрация Трампа собиралась задержать военную помощь Украине, - The Washington Post

22 декабря, 2019, 11:27

Администрация президента США Дональда Трампа якобы требовала от представителей Демократической партии убрать из оборонного бюджета пункт о скором предоставлении военной помощи Украине

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Еспресо.TV.

В издании отметили, что в Белом доме "угрожали наложением вето президента", если демократы не согласятся убрать соответствующий пункт из оборонного бюджета. Если бы президент наложил вето, это привело бы к отставке правительства.

Об этом заявили пять собеседников газеты из администрации президента и Конгресса.

Речь идет прежде всего о сроках оказания помощи. Демократы согласились на требование президентской администрации, не указав в пункте конкретные временные промежутки.