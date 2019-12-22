Администрация Трампа собиралась задержать военную помощь Украине, - The Washington Post
22 декабря, 2019, 11:27
Администрация президента США Дональда Трампа якобы требовала от представителей Демократической партии убрать из оборонного бюджета пункт о скором предоставлении военной помощи Украине
Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Еспресо.TV.
В издании отметили, что в Белом доме "угрожали наложением вето президента", если демократы не согласятся убрать соответствующий пункт из оборонного бюджета. Если бы президент наложил вето, это привело бы к отставке правительства.
Об этом заявили пять собеседников газеты из администрации президента и Конгресса.
Речь идет прежде всего о сроках оказания помощи. Демократы согласились на требование президентской администрации, не указав в пункте конкретные временные промежутки.
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