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Espreso.tvСпорт"Ювентус" опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Италии

"Ювентус" опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Италии


фото: REUTERS
В 14-м туре чемпионата Италии "Ювентус" не смог переиграть на своем поле "Сассуоло" из нижней части турнирной таблицы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 20-й минуте встречи счет открыл защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Через 3 минуты полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога восстановил равновесие.

В начале второго тайма Франческо Капуто вывел "Сассуоло" вперед. На 68-й минуте "Ювентус" спас от поражения Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

"Ювентус" сыграл с "Сассуоло" вничью 2:2, набрал 36 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Туринцы на 2 пункта опережают "Интер", у которого есть матч в запасе. "Сассуоло" получил 14 баллов и занимает 13-ю позицию.

Чемпионат Италии

14-й тур

1 декабря

"Ювентус" - "Сассуоло" 2:2

Голы: Бонуччи, 20, Роналду, 68 (пен.) - Бога, 23 Капуто, 47

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