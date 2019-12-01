"Ювентус" опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Италии
1 декабря, 2019, 17:26
В 14-м туре чемпионата Италии "Ювентус" не смог переиграть на своем поле "Сассуоло" из нижней части турнирной таблицы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 20-й минуте встречи счет открыл защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Через 3 минуты полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога восстановил равновесие.
В начале второго тайма Франческо Капуто вывел "Сассуоло" вперед. На 68-й минуте "Ювентус" спас от поражения Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.
"Ювентус" сыграл с "Сассуоло" вничью 2:2, набрал 36 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Туринцы на 2 пункта опережают "Интер", у которого есть матч в запасе. "Сассуоло" получил 14 баллов и занимает 13-ю позицию.
Чемпионат Италии
14-й тур
1 декабря
"Ювентус" - "Сассуоло" 2:2
Голы: Бонуччи, 20, Роналду, 68 (пен.) - Бога, 23 Капуто, 47
- Напомним, 30 ноября украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Брешию" в 14-м туре чемпионата Италии.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?