"Попахивает йолкой Януковича". Под стенами Офиса президента устанавливают каток
22 декабря, 2019, 17:10
Днем в воскресенье, 22 декабря 2019 года, на улице Банковая, 11 (Киев) начался монтаж новогоднего катка
Соответствующий фотофакт разместил у себя в Telegram глава правой молодежного сообщества "Сич" Сергей Мазур, передает Еспресо.TV .
"Под Офисом президента устанавливают каток. Удобно проводить акции. Попахивает йолкой Януковича", - прокомментировал он размещенную им фотографию.
- Напомним, сейчас на столичном Майдане Независимости продолжается рок-марафон "Белыми нитками" в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению организаторов, их несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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